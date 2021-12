Último pago del año del Bono Trabajo Mujer: ¿Cómo postular para recibir este beneficio?

Este jueves 30 de diciembre se entrega el último pago del año del Bono al Trabajo de la Mujer, el aporte que reciben las trabajadoras que hayan optado por los pagos mensuales al momento de postular.

Este beneficio busca mejorar los ingresos de las mujeres e incentivar la incorporación y permanencia laboral, debido a que las empresas también pueden acceder al bono por sus trabajadoras beneficiadas.

Las postulaciones se pueden realizar los 365 días del año y la entrega de este bono tiene una duración de cuatro años consecutivos.

Todo sobre Beneficio Mujer

¿Cuáles son los requisitos?

Los requisitos para recibir el Bono al Trabajo de la Mujer son:

Tener entre 25 y 59 años de edad con 11 meses .

. Estar trabajando de manera dependiente o independiente

Pertenecer al 40% de las familias más vulnerables de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH).

Para ser beneficiaria del bono también se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

Tener una renta bruta anual inferior a $6.018.539 o una renta bruta mensual inferior a $501.545.

Tener cotizaciones previsionales y de salud al día.

No trabajar en una Institución del Estado (municipios incluidos) o una empresa privada que reciba aporte estatal superior o igual al 50%.

¿Cómo puedo postular?

Las personas que cumplan con los requisitos pueden postular con su Clave Única en el sitio web sistemas.sence.cl/btm.

Tras iniciar sesión, deberá hacer clic en "Postular" y seguir los pasos indicados en el sitio. En caso de no cumplir con algunos de los requisitos, como no estar en el 40% del RSH, el sistema no permitirá realizar la postulación.

Allí deberán ingresar los datos requeridos y escoger la modalidad de pago. La aprobación o rechazo de la solicitud puede tardar hasta 90 días.

Las personas que postulen en diciembre de este año sabrán si se aprobó o rechazó su solicitud entre el 9 y el 11 de marzo de 2022.

En caso de solicitar el pago mensual, el primer monto se recibirá durante el mes de abril de 2022. En cambio, quienes postulen en diciembre y opten por el pago anual, recibirán su dinero en agosto de 2023.

Todo sobre Bonos