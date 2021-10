Nintendo Switch en el Cyber Monday: ¿Cuáles son las mejores ofertas?

Desde las 00:00 horas de este lunes 4 de octubre se realiza una nueva versión del CyberMonday, el evento de oferta online organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

Esta versión del CyberMonday se extenderá hasta las 23:59 del próximo miércoles 6 de octubre.

Dentro de los 735 sitios participantes, uno de los que más adeptos tiene es la tecnología, debido a los descuentos que se pueden generar en esta área.

Los fanáticos de los videojuegos aprovechan este evento para comprar consolas a precios más convenientes de lo habitual, y uno de los productos que ha sido más cotizados es el Nintendo Switch, debido a las ofertas que han anunciado las tiendas.

Revisa las mejores ofertas de Nintendo Switch

Linio

En Linio el Nintendo Switch Neon de 32 GB tiene un precio Cyber de $339.900, lo que representa un 15% de descuento, ya que su valor normal es de $399.990. La consola queda a $309.990 si se compra con tarjeta CMR Falabella. La oferta solo incluye la consola, no viene con ningún juego.

La Polar

En el sitio de La Polar, los consumidores pueden encontrar el Nintendo Switch Neón a un Precio Cyber de $389.990, mientras que su normal es de $459.990. El precio baja a $319.990 si la consola se compra con la tarjeta La Polar. La oferta también incluye el juego The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Falabella

En Falabella, el Nintendo Switch Lite está a un precio Cyber de $204.990, mientras que su valor habitual es de $249.990. La oferta solo incluye la consola y no viene con ningún juego.

Ripley

En Ripley, el Nintendo Switc Lite está a un precio de $219.990, cifra que baja a $209.990 si es que se compra con la tarjeta Ripley o Check. La consola está con un 16% de descuento, ya que su precio habitual es de $249.990.

Paris

En Paris, el Nintendo Switch Lite está a $219.990 con precio Cyber y queda a $199.990 si es que se compra con la tarjeta Cencosud. El precio normal de este producto es de $249.990. Cabe destacar que la consola está con despacho gratis debido al Cyber.

Recomendaciones

Una de las principales recomendaciones es que los usuarios que accedan al sitio oficial para conocer las tiendas participantes se informen sobre los términos y condiciones de cada marca para saber: detalles de posventa, plazos de entrega, devoluciones, cambios, costos de despacho, políticas de privacidad y seguridad del sitio.

Para evitar fraudes y estafas, los consumidores deben verificar si el sitio en donde está realizando la compra cumple con los requisitos mínimos de seguridad, como el pequeño candado que aparece a un costado del navegador o el texto “https” con que se inicia la dirección en el navegador.

