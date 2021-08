Becas TIC 2021: ¿Cómo puedo saber si soy beneficiario?

A comienzos de agosto, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) comenzó a entregar los notebook y beneficios otorgados por las Becas TIC a los alumnos de 7° básico.

El beneficio otorga un computador portátil, un plan de internet por 12 meses, garantía para el computador e Internet por 12 meses y software educativo y de seguimiento de uso y rastreo.

¿Cómo puedo saber si soy beneficiario?

Desde Junaeb indicaron que los estudiantes que hayan sido seleccionados en 2020 para recibir el equipo, serán contactados por sus establecimientos y serán citados en un horario específico para retirar el computador.

Para saber si el alumno es beneficiario de la Becas TIC, no existe un buscador, por lo que hay que consultar directamente en el colegio si es que el o la estudiante recibirá el computador.

En caso de que el estudiante no aparezca en la lista, es muy probable que no cumpla con uno o más criterios de selección. Cabe destacar que el proceso de Becas TIC 2021 no contempla proceso de apelación.

¿Quién puede retirar el computador?

A retirar el computador, solo podrá acudir un apoderado (padres, hermano mayor o tutor legal), con la documentación necesaria para poder recibir el PC.

Para concretar la entrega, el apoderado debe presentar:

Cédula de identidad propia y la del alumno(a) beneficiario(a).

propia y la del alumno(a) beneficiario(a). Si es el tutor legal , deberá presentar adicionalmente a las cédulas de identidad, copia del acta judicial que lo acredite como tal.

, deberá presentar adicionalmente a las cédulas de identidad, copia del acta judicial que lo acredite como tal. En caso de que el o la estudiante beneficiada no posea cédula de identidad, se podrá presentar la TNE vigente o certificado de nacimiento chileno. Si el/la estudiante es extranjero/a y aún no posee cédula de identidad chilena, debe presentar el documento de identificación vigente de su país de origen.

¿Cuáles son los requisitos para recibir la beca?

Las Becas TIC es un beneficio no postulable, pero para ser beneficiario, se deben cumplir algunos requisitos que varían dependiendo del tipo de establecimiento al que asista el alumno. En detalle:

Estudiantes de colegios particulares subvencionados:

Estar matriculado en 7° año de enseñanza básica regular, al mes de marzo de 2021, en algún establecimiento educacional del sistema subvencionado.

de enseñanza básica regular, al mes de marzo de 2021, en algún establecimiento educacional del sistema subvencionado. Para la preselección, el estudiante debe contar con tres indicadores: brecha digital (medida por la encuesta Casen 2017), vulnerabilidad (estar en el 40% del Registro Social de Hogares) y rendimiento escolar (determinado con el promedio de notas de 4° y 5° año básico).

(medida por la encuesta Casen 2017), (estar en el 40% del Registro Social de Hogares) y (determinado con el promedio de notas de 4° y 5° año básico). La matrícula vigente en 6º básico 2020 , debe haber sido en un establecimiento subvencionado.

, debe haber sido en un establecimiento subvencionado. No deben haber sido beneficiarios de las Becas TIC (programas “Yo Elijo mi PC” o “Me Conecto para Aprender”) durante años anteriores (2014 al 2020).

Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales:

Estar matriculados en 7° año de enseñanza especial a marzo de 2021, en algún establecimiento educacional del sistema subvencionado.

a marzo de 2021, en algún establecimiento educacional del sistema subvencionado. No deben haber sido beneficiarios de las Becas TIC (programas “Yo Elijo mi PC” o “Me Conecto para Aprender”) durante años anteriores (2014 al 2020).

Estudiantes de colegios públicos:

Estar matriculados en 7° año de enseñanza básica regular , a marzo de 2021, en un establecimiento público.

, a marzo de 2021, en un establecimiento público. La preselección considera a los alumnos matriculados en 6º básico cursado y aprobado, en un establecimiento público durante el año 2020.

durante el año 2020. No deben haber sido beneficiarios de las Becas TIC (programas “Yo Elijo mi PC” o “Me Conecto para Aprender”) durante años anteriores (2014 al 2020).

Ver cobertura completa

Todo sobre Becas