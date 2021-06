Último día para solicitar el IFE Universal de junio: Revisa cómo pedir el bono

Este martes 15 de junio vence el plazo para solicitar el pago correspondiente al presente mes del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Universal.

Este aporte contempla la entrega de montos que van desde los $177 mil hasta $887 mil por grupo familiar, y la cifra a recibir variará según el número de integrantes del hogar.

EL IFE Universal lo puede recibir el 100% de las familias que estén inscritas en el Registro Social de Hogares (RSH). Sin embargo, quedan fuera de los pagos, quienes tengan ingresos líquidos superiores a $800 mil por cada integrante del hogar.

Las familias que sean parte del 91% al 100% del RSH, deberán declarar ingresos y, si son menores a $800 mil por cada integrante de la familia, recibirán el pago del bono.

Las inscripciones para recibir el pago correspondiente a junio están abiertas hasta este martes 15 en el sitio www.ingresodeemergencia.cl.

Tras ingresar a la página web, el usuario debe dirigirse a "Inscríbete al IFE Universal" y acceder con Clave Única o con el número de documento de la cédula de identidad. Si la familia cumple con los requisitos, el sistema le permitirá ingresar, de lo contrario le indicará el motivo por el cual no puede realizar el trámite.

En el sitio, la persona tendrá que rellenar un formulario con información sobre la cuenta bancaria en la que recibirá los pagos. En caso de no tener una, tendrá que cobrar los montos presencialmente en sucursales de Banco Estado o en Caja Los Héroes.

Los pagos del IFE correspondiente a junio se comenzarán a pagar el día 29 de este mes.

En el sitio deben inscribirse las familias que:

El pago del IFE correspondiente a junio, lo recibirán de manera automática, sin necesidad de postular, los hogares pertenecientes al Registro Social de Hogares, con al menos un integrante beneficiario del:

