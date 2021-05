CyberDay 2021: Revisa cómo evitar fraudes y estafas

Entre las 00:00 del lunes 31 de mayo y las 23:59 del miércoles 2 de junio se desarrollará el CyberDay, uno de los eventos de compra online más importantes del país.



En total son 670 las marcas participantes que tienen descuentos en categorías como vestuario y calzado; supermercados y multitiendas; tecnología; salud y belleza; deportes; hogar; vehículos; ferretería; entre otras.

Durante eventos de este tipo, suelen ocurrir diversas estafas y fraudes en sitios web y redes sociales, como realizar la compra de un producto y que nunca llegue.

Además, es la ocasión que los delincuentes aprovechan para tratar de robar datos desde las tarjetas bancarias de los clientes.

¿Cómo evitar estafas?

Ingresa al sitio oficial

Los estafadores aprovechan el CyberDay para clonar las páginas oficiales de algunas tiendas ocupando su misma plantilla y descuentos.

Para asegurarte de que el sitio donde vas a comprar es el real, se debe ingresar a la marca desde la web oficial del CyberDay, www.cyber.cl

Verifica que el sitio cumpla con los requisitos de seguridad

Los usuarios deben asegurarse de que el sitio donde estén realizando la compra cumpla con los requisitos mínimos de seguridad, como el pequeño candado que aparece a un costado del navegador o el texto “https” con que se inicia la dirección en el navegador cuando se abre un formulario de registro o páginas de pago.

Usa medios de pago formal

Los medios de pago más habituales son tarjetas de crédito bancarias, tarjetas de débito, tarjeta de marcas propias y transferencias desde cuenta corriente.

Los clientes deben utilizar siempre pasarelas de pago formales y para compras de montos más altos es recomendable usar tarjetas virtuales.

Los clientes no deben realizar transferencias a alguien que no conocen o que no tenga relación con el vendedor.

Los usuarios tampoco deben entregar sus datos bancarios a comercios no establecidos.

No compartas tus claves

Ninguna de las empresas se contactará contigo por teléfono o e-mail para solicitar los datos de tu clave o informaciones confidenciales.

Las claves son estrictamente personales, no deben ser compartidas con nadie y tampoco se debe permitir que otros tengan acceso a ellas cuando se realice una transacción.

Revisa que los precios no estén inflados

En varias ocasiones se ha detectado que algunas marcas “inflan” los precios durante el CyberDay, por lo que venden algunos productos a precios más altos que los habituales.

Para evitar estos inconvenientes, se recomienda visitar sitios como Knasta, Scart y Descuentos Rata, los cuales permiten revisar la evolución de los precios durante un periodo de tiempo y comparar ofertas.

