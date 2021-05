Este sábado 15 y domingo 16 de mayo, Chile vivirá un nuevo proceso eleccionario; se trata de los comicios para escoger convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales.

Por primera vez, las elecciones se desarrollarán en dos días y, al igual que en el Plebiscito de octubre, los electores deberán mantener medidas de prevención para evitar los contagios de Covid-19.

Durante ambos días, todas las mesas receptoras de sufragios funcionarán desde las 08:00 a las 18:00 horas y no podrán cerrar mientras haya personas en la fila esperando emitir su voto.

En estas elecciones podrán votar todos quienes estén habilitados para sufragar, según el Padrón Electoral definitivo que el Servicio Electoral (Servel) publicó el 10 de febrero de 2021.

¿Es obligatorio ir a votar?

Según el artículo 15 de la Constitución Política de la República de Chile, el voto es voluntario, por lo que no es obligatorio ir a sufragar.

Desde el 31 de enero de 2012 rige en Chile la Ley Nº 20.568, que regula el voto voluntario. Esta ley no obliga a sufragar, por lo tanto, si alguien no emite su voto, no necesita acudir a Carabineros para excusarse, y tampoco se expone a una multa.

Cabe destacar, que quienes hayan sido designados vocal de mesa y no concurran a desempeñar sus funciones, serán sancionadas con una multa a beneficio municipal que va desde 2 UTM (103.596) a 8 UTM (414.384), según el artículo 151 de la Ley Nº 18.700.

¿Dónde me toca votar?

Quienes deseen saber en qué local y mesa les corresponde sufragar, pueden acceder a la web "Consulta deDatos Electorales" del Servel.

El usuario debe ingresar su RUN (sin puntos y con guion), luego tiene que apretar "soy un humano" y luego debe hacer click en "consultar".

El sistema entregará los datos personales de la persona, se indicará si está habilitado para sufragar, se informará su circunscripción electoral, el número de mesa, el nombre del local de votación y la dirección de este.

Más abajo, aparecen las designaciones, es decir, si la persona salió electa vocal de mesa o miembro del colegio escrutador.

