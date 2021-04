Usuarios chilenos de iPhone serán compensados por la compañía luego de ganar una demanda colectiva. Este hito posiciona al país como el primero de Latinoamérica en ganar una acción judicial contra Apple.

El proceso judicial comenzó en 2018 y apuntaba a que varios modelos de iPhone sufrían de la llamada obsolescencia programada, es decir, tenían una "fecha de vencimiento" respecto a su funcionamiento.

A la acción legal se adhirieron más de 150 mil usuarios y el acuerdo fue logrado entre la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (ODECU) y Apple Chile, MacOnline y Reifschneider (representantes de la marca en el país).

¿Qué modelos considera el acuerdo?

El acuerdo determinó que los modelos que se vieron afectados por la obsolescencia programada son:

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 7 SE



Odecu especificó que son los equipos que funcionaron con el sistema operativo iOS 10.2.1 o posterior (para iPhone 6, 6s, 6 Plus, 6s Plus y SE), o el sistema operativo iOS 11.2 o posterior (para iPhone 7 y 7 Plus) antes del 21 de diciembre de 2017.

¿Cómo puedo recibir la compensación?

Quienes tengan uno de estos modelos podrán recibir la compensación inscribiéndose en www.conciliacionsmartphones.cl, página que comenzará a estar operativa a partir del 21 de abril de 2021.

En una primera etapa sólo será informativa y cuando comience la fecha de implementación y el período para realizar solicitudes de beneficio, se podrán ingresar datos y desarrollar las peticiones.

Las inscripciones comenzarán el 15 de agosto y finalizarán el 15 de noviembre de 2021, según las fechas que se contemplan hasta el momento.

Para inscribirse hay que completar un formulario con los datos personales y escribir el número de serie (o IMEI) del equipo iPhone.

¿Cuánto dinero recibiré?

El monto final de pago por usuario se calculará tras la inscripción formal de los beneficiados. Sin embargo se estima que será cercano a los $37 mil pesos por equipo.

Se espera que la fecha límite de pago sea el 4 de febrero de 2022.

Según los términos del acuerdo, la compensación será por equipo, por lo que una persona puede inscribir más de un iPhone y recibir un pago individual por cada uno.

