En el mes de diciembre el Gobierno paga los aguinaldos de Navidad a funcionarios del sector público y también a pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS).

En este sector, el pago de esta bonificación está estipulada por Ley, por lo que su entrega es obligatoria y sus montos quedan definidos con anticipación.

El pago de este aguinaldo para los pensionados del IPS se otorga junto al monto mensual de su jubilación durante diciembre, antes de la fecha de Navidad.

¿Cuál es el monto para pensionados?

Según información del IPS, el monto base del aguinaldo de Navidad para este año es de $23.081, y solamente se pagará a aquellas personas que estén pensionadas al 30 de noviembre de 2020.

Es importante destacar que el dinero de este beneficio no está afecto a descuentos, es decir no es tributable por lo que no se considera para el pago de impuestos, ni de cotizaciones previsionales o de salud.

Montos de referencia para empleados públicos

En el caso de los trabajadores del sector público, la Ley de Presupuestos fija los reajustes de los beneficios que recibirán sus empleados cada año.

Por ahora no está definido el monto del aguinaldo navideño 2020, pero el último entregado sirve como referencia para determinar cuándo dinero se entregará en el mes de diciembre.

Cada año el monto se reajusta en aproximadamente $1.000 (mil pesos) por lo que la bonificación de este año debería superar levemente los siguientes montos de 2019:

$57.873 para aquellas personas con sueldo líquido igual o inferior a 773.271 pesos.

$30.613 para aquellas personas con sueldo líquido superior a 773.271 pesos e igual o inferior a 2.560.669.

Si bien en el sector privado no aplica la Ley, el monto que otorga el sector público sirve como referencia para determinar cuánto podría ser el pago del beneficio.

Ver cobertura completa

Todo sobre bonos del gobierno