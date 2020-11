Desde el lunes 2 de noviembre se vive una nueva versión Cyber Monday en nuestro país, iniciativa que surge desde la Cámara de Comercio de Santiago y que agrupa a cientos de marcas mediante el sitio www.cyber.cl.

Al igual que en el Cyberday realizado a principios de septiembre, en esta oportunidad se espera una elevada participación y ofertas aún más atractivas para los usuarios.

¿Hasta cuándo se realiza el Cyber Monday?

El evento se lleva a cabo los días lunes 2, martes 3 y miércoles 4 de noviembre.

Por lo tanto, podrás adquirir productos y ver ofertas, como de teléfonos celulares, consolas o vuelos, hasta el miércoles 4 de noviembre hasta las 23:59 horas.

Las principales empresas asociadas al evento

En el sitio web de Cyber Monday se encuentran diversas marcas relacionadas al rubro de la tecnología, deporte, vestuario y viajes, entre otros.

Entre las multitiendas y supermercados más reconocidos se encuentran:

Otras de las principales empresas que participan de este evento son:

¿Cómo evitar estafas?

Uno de los problemas más comunes en este tipo de instancias son las estafas. En el evento anterior, diversos expertos analizaron esta situación y explicaron cómo evitar ser víctima de fraudes a través de Internet.

Entre las denuncias más comunes se encuentran el robo de datos de tarjetas bancarias y productos que nunca llegan a destino.

Es por esto que Carabineros llamó a prestar atención con los sitios web y cerciorarse del precio de los productos. Además, se hizo hincapié en privilegiar los sistemas de pagos oficiales y no realizar transferencias a personas que uno no conoce o que no tienen relación con el vendedor.

Cobertura completa