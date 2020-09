El ataque cibernético sufrido por BancoEstado ha generado una serie de inconvenientes a los clientes de la institución, lo que ha incluído desde problemas en el sitio web hasta el cierre temporal de sucursales en todo el país.

En conversación con el matinal Mucho Gusto, el presidente del organismo, Sebastián Sichel, aseguró que están investigando lo sucedido y que gran parte de los servicios están normalizados, con llamados a preferir las opciones virtuales.

Motivo del ataque

Según Sichel “hay dos formas de que ocurran estas infecciones. Si entra un virus muy fuerte a la institución y si capturan datos muy valiosos piden secuestro cosa que no pasó en el banco, no ha habido ninguna solicitud de secuestro de datos, ni rapto de datos”.

“La otra posibilidad, que creemos que por ahí van los delincuentes, es que con la información que tomaron (...), traten de venderla en internet para tomar algo de recursos a partir de ahí. Hasta ahora no lo han hecho y lo que pasa en estos casos normalmente es que si no lo hacen en el corto plazo no lo hacen es porque la información que capturaron no es valiosa”, afirmó.

Problemas en sitio web

A través de las redes sociales, algunos usuarios han reportado que al momento de ingresar al sitio web les siguen apareciendo errores de conexión o que el sistema permanece caído.

Incluso las dificultades se mantendrían una vez que se accede a la sucursal virtual lo que impide el pago de servicios o la realización de transacciones.

Desde BancoEstado han sugerido a los clientes que puedan realizar "una limpieza al navegador (Eliminar el Historial) e intentarlo nuevamente".

Hola Evelin, te sugerimos hacer limpieza al navegador (Eliminar el Historial) e intentarlo nuevamente. — BancoEstado (@BancoEstado) September 8, 2020

En caso de que el problema no solucione con esta acción, se puede pedir más información a través de Mensaje Directo en la cuenta de Twitter o a través del call center 600 200 0011.

