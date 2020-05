El Gobierno ya inició el pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para los beneficiarios a quienes les corresponde la entrega automática, pero aún faltan millones de personas que deben solicitar este beneficio de manera online.

Quienes no recibieron el pago deben ingresar al sitio web Ingresodeemergencia.cl y completar los datos para postular al beneficio. Además, quienes no han actualizado su Registro Social de Hogares (RSH), también deben registrar esta información al día.

¿Cuál es el plazo máximo para solicitar el beneficio?

Según información del sitio web del Ingreso Familiar, debes hacer tu solicitud al IFE antes del 30 de mayo del 2020 para recibir el primer aporte. En caso de que por razones de fuerza mayor no se pueda cumplir este plazo, se debe solicitar una extensión especial en el mismo sitio.

Quienes hagan la solicitud del beneficio y su postulación sea aceptada, el pago del beneficio se adelantó al próximo 10 de junio, según confirmó el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel.

Desde el ministerio de Desarrollo Social informan que a partir de las 12 horas de este miércoles, quienes actualicen su Registro Social de Hogares (RSH) para acceder al beneficio, no requerirán el uso de Clave Única y podrán cumplir con este trámite solo usando los datos de su cédula de identidad.

¿Quiénes deben postular al beneficio?

Las personas que en el sitio web del Ingreso Familiar de Emergencia no aparezcan como beneficiarios automáticos, deberán completar los datos para solicitar el beneficio.

Quienes aún no tengan Registro Social de Hogares podrán actualizar sus datos en el portal, o quienes hayan cambiado su situación socioeconómica producto de esta pandemia podrán modificar su Registro.

"Para aquellos beneficiarios que no cumplían con los requisitos, no estaban dentro del 60% del Registro Social de Hogares o tenían un sueldo y ahora no lo tienen, los invitamos a ingresar al sitio de Ingreso Familiar de Emergencia desde el 20 de mayo, o ahora en el sitio web del RSH a actualizar su información para que podamos incorporarlos al beneficio", explicó el ministro a Meganoticias.

