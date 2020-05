El ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, anunció que a partir de este miércoles las personas que soliciten el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de manera online, no necesitarán contar con Clave Única para actualizar su Registro Social de Hogares (RSH).

Más de 2 millones de solicitudes se han realizado a través del sitio web Ingresodeemergencia.cl y el trámite puede realizarse hasta el próximo viernes 29 de mayo.

Según confirmó el ministro Sebastián Sichel, el 92% de las postulaciones se han realizado a través de dispositivos móviles, por lo que las empresas de telefonía anunciaron que liberarán el ingreso al sitio web de manera gratuita.

"Las compañías Wom, Entel, Claro, Gtd, Movistar y VTR, desde hoy han decidido no cobrar ni un peso, ni usar planes de datos por el acceso a este sitio web, por lo que queda con acceso libre y gratuito para todos", confirmó el ministro.

¿Quiénes deben postular al beneficio?

Las personas que en el sitio web del Ingreso Familiar de Emergencia no aparezcan como beneficiarios automáticos, deberán completar los datos para solicitar el beneficio.

Quienes aún no tengan Registro Social de Hogares podrán actualizar sus datos en el portal, o quienes hayan cambiado su situación socioeconómica producto de esta pandemia podrán modificar su Registro.

"Para aquellos beneficiarios que no cumplían con los requisitos, no estaban dentro del 60% del Registro Social de Hogares o tenían un sueldo y ahora no lo tienen, los invitamos a ingresar al sitio de Ingreso Familiar de Emergencia desde el 20 de mayo, o ahora en el sitio web del RSH a actualizar su información para que podamos incorporarlos al beneficio", explicó el ministro a Meganoticias.

¿Quiénes son los beneficiarios?

Quienes pertenezcan al 60% más vulnerable en los meses de emergencia, no sean parte de los 10% de mayores ingresos en el mediano plazo, y no tengan ingresos formales por remuneraciones percibidas a causa, por ejemplo, de un contrato de trabajo, pensando en que ellos podrían acogerse a otras medidas que se están impulsando para proteger los ingresos en medio de la pandemia. Hogares que tienen al menos un adulto mayor de 70 años o más con Pensión Básica Solidaria (PBS), que no forman parte de ni del primer ni del segundo universo de hogares que incluía el proyecto inicialmente y que pertenecen al 80% más vulnerable del país según la Calificación Socioeconómica del Registro Social de Hogares.

Ver cobertura completa