Según la IA: estos serán los 10 colores más usados en bodas 2025

24 ag. 2025 - 21:45 hrs.

Con base en patrones de popularidad, armonías cromáticas y usabilidad en fotografía, la IA proyecta 10 colores clave para matrimonios en 2025. Incluimos códigos HEX, paletas sugeridas y dónde aplicarlos (ramo, damas de honor, mantelería, torta, papelería).

1) Verde sage — #A3B18A

Por qué funciona: neutro vegetal, elegante y versátil.

Combina con: marfil (#F8F5F0), dorado cepillado, nude rosado (#E8C7C2).

Úsalo en: mantelería, follaje protagonista, papelería minimal.

2) Rosa empolvado (dusty rose) — #D8A7B1

Por qué funciona: romántico sin caer en lo infantil; favorece en fotos.

Combina con: gris paloma (#C7C7C7), salvia (#A3B18A), champagne (#F7E7CE).

Úsalo en: vestidos de damas, bouquet, listones y torta.

3) Azul francés — #7A9CC6

Por qué funciona: sofisticado y fresco; aporta “algo azul” con estilo.

Combina con: marfil (#F8F5F0), plata mate, toques de melocotón (#F3C7A8).

Úsalo en: papelería, servilletas, traje del novio/accesorios.

4) Terracota clay — #C76D52

Por qué funciona: aporte cálido y orgánico, ideal para atardeceres.

Combina con: arena (#E6D5C3), salvia (#A3B18A), cobre.

Úsalo en: centros de mesa, vajilla de barro, señalética.

5) Champagne — #F7E7CE

Por qué funciona: base luminosa y glam sutil; eleva cualquier paleta.

Combina con: blanco roto (#F4F1EB), dorado, rosa empolvado.

Úsalo en: manteles, invitaciones letterpress, cinta del ramo.

6) Lavanda digital — #A093C7

Por qué funciona: suave, moderno y fotogénico en atardecer.

Combina con: gris cálido (#B8B3AE), salvia, perla (#EDE7F6).

Úsalo en: flores de acento, iluminación ambiental, papelería.

7) Pistacho — #93C572

Por qué funciona: verde foodie/fresco que renueva el clásico menta.

Combina con: crema (#F6F1E6), terracota, dorado viejo.

Úsalo en: menús, detalles de mesa, postres y candy bar.

8) Amarillo mantequilla — #FFF1B6

Por qué funciona: luz cálida sin saturar; da alegría sin “gritar”.

Combina con: azul francés, gris perla (#DCDCDC), verde salvia.

Úsalo en: arreglos florales, lazo del ramo, numeración de mesas.

9) Merlot/Borgoña — #7A1F2B

Por qué funciona: profundidad y elegancia; ideal otoño/invierno.

Combina con: champagne, oro viejo, rosa empolvado.

Úsalo en: traje del novio (accesorios), velas, flores protagonistas.

10) Azul medianoche — #1B2A41

Por qué funciona: ancla atemporal que estiliza y contrasta.

Combina con: champagne, plata, mantequilla.

Úsalo en: traje del novio, papelería tipográfica, señalética nocturna.