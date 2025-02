El idioma de los gatos: Así te puedes comunicar con tu felino según la ciencia

08 feb. 2025 - 17:15 hrs.

Muchas veces los gatos pueden parecer desinteresados o distantes con sus dueños, sin embargo, esto no significa que no te quieran, sino que más bien no te estás logrando comunicar en su idioma.

Así lo confirma un estudio de 2020 publicado en Scientific Reports, que demostró que los gatos responden de mejor forma a los humanos cuando realizan ciertas expresiones que estos felinos asocian a su propia forma de dar afecto.

Así debes hablarle a tu gato

El estudio confirmó que las personas que le sonríen con un parpadeo lento a su gato probablemente podrán acercarse a ellos y tener una mejor convivencia, ya que ese gesto para ellos es una señal de cariño. Para hacer esta técnica debes entrecerrar los ojos y parpadear lentamente, lo que no solo te ayudará a conectar con tu mascota, sino que también lo hará sentir más cómodo.

En un primer experimento, los dueños de 21 gatos parpadearon lentamente frente a ellos. El resultado demostró que en esos casos los felinos eran más propensos a responder con un parpadeo lento cuando sus dueños lo hacían primero.

En un segundo experimento, investigadores que no conocían ni eran los dueños de los gatos repitieron la técnica, y los felinos no solo respondieron con parpadeos, sino que también se acercaron más a humanos desconocidos.

"Es algo que puedes probar con tu propio gato en casa o con gatos que encuentres en la calle. Es una excelente manera de fortalecer el vínculo con ellos", explicó Karen McComb, psicóloga de la Universidad de Sussex y autora principal del estudio.

Los gatos entienden más de lo que creemos

Pese a que no lo demuestran, los gatos son animales que pueden comprender bastante de lo que hacen y le dicen los seres humanos. Por ejemplo, pueden reconocer sus nombres, aunque muchas veces deciden ignorarlo a propósito.

También, es habitual que imiten los rasgos de personalidad de sus dueños, por lo que también son muy empáticos, pues suelen estar alegres o tristes de acuerdo al estado de ánimo en el que se encuentre su humano.

