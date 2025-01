¿Me puedo comer el queso si le salieron hongos?

13 en. 2025 - 20:10 hrs.

Uno de los alimentos más comunes de encontrar en el refrigerador de los hogares chilenos y de casi todo el mundo es el queso. Sus diferentes variedades y sabores lo hacen ser un acompañante ideal para picoteos, el desayuno o a la once.

Sin embargo, el queso no dura para siempre. Si accidentalmente lo dejaste mucho tiempo fuera del refrigerador, quizás has visto que le aparezca una gran variedad de hongos.

De hecho, algunos quesos ya se venden con hongos que le dan un sabor más fuerte y atractivo, y que no son dañinos para la salud. No obstante, esto no aplica para todos los quesos, pues en algunos casos pueden ser peligrosos.

¿Puedo comer queso con hongos?

Los hongos comúnmente son una señal de que un alimento comenzó su descomposición. Estos se pueden ver como manchas de color gris, blanco, verdoso o azulado, y muchas veces su apariencia es más bien peluda.

Pese a que crecen en la superficie de la comida o, en este caso, del queso, al igual que en las plantas, los hongos cuentan con raíces que podrían alcanzar las profundidades del alimento.

Por ello, solo se recomienda comer algunos quesos con hongos, ya que todo depende del tipo y variedad.

Desde Clínica Mayo, explican que con los quesos más cremosos o suaves, como el queso crema o la ricota, ante la primera señal de hongos deberían ser inmediatamente eliminados.

Foto: Freepik

Pero para aquellos tipos más añejos y duros, como el suizo o el parmesano, lo mejor es cortar el sitio en el que crece el hongo.

La profundidad del corte dependerá del queso. Si es uno muy duro, con unos 2 centímetros bastará, pero si su consistencia es más húmeda, puede que debas eliminar una porción mayor, ya que las raíces del hongo alcanzarán más espacio.

Por su parte, quesos como el Camembert, queso azul o Roquefort, se pueden comer tal cual como son comercializados.

