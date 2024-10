Así puedes ahuyentar a las polillas dentro de tu hogar

29 oct. 2024 - 15:02 hrs.

Con el aumento de las temperaturas, una situación que para muchos es desagradable comienza a darse en las casas de nuestro país: la llegada de las polillas, que además de atraerle las luces de las casas a las que logran entrar, también reposan sobre la ropa, generando pequeños agujeros.

Las polillas, que en rigor también son mariposas, aunque no tan lindas como estas últimas, tienen una importante función en el ecosistema, ya que realizan la labor de polinización, es decir, reproducción de las plantas, durante la noche, horario en que las abejas se encuentran descansando en sus panales, puesto que ellas lo hacen durante el día.

¿Es recomendable matar las polillas?

Por lo mismo, es muy relevante no matarlas, sino que conservarlas, aseguró la entomóloga Tania Zaviezo tiempo atrás a la Universidad Católica, entregando recomendaciones para ahuyentarlas de nuestro hogar, y así evitar el mal rato con este insecto.

"Las polillas son parte de una comunidad de especies conectadas, y tienen muchos roles en los ecosistemas. Por una parte, sus larvas consumen vegetales regulando sus poblaciones, lo cual sería beneficioso en el caso de malezas. A su vez, tanto las larvas como los adultos pueden ser alimento de otras especies, como las aves. Por otra parte, los adultos de lepidópteros son importantes polinizadores de flores", expresó la profesional.

Recomendaciones para ahuyentar a las polillas

Si en la noche se abren las ventanas, mantener las luces apagadas para evitar atraerlas

De vivir en casa, prender las luces del jardín para que no entren al hogar

Instalación de mallas finas para impedir su paso mientras vuelan

Cabe destacar que si un perro o un gato se come una polilla, esto no representa ningún problema a su salud, puesto que son una importante fuente de proteínas. Por lo mismo, no hay de que preocuparse si la mascota del hogar caza una.

