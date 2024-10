Desde alergias hasta problemas renales: Experta advierte peligros del consumo excesivo de ibuprofeno

07 oct. 2024 - 17:35 hrs.

¿Qué pasó?

El ibuprofeno es uno de los antiinflamatorios más consumidos a nivel mundial gracias a sus efectos que alivian el dolor. Sin embargo, un estudio reveló las consecuencias de automedicarse con este remedio, advirtiendo que consumirlo sin supervisión médica puede generar alergias, fallas renales, daños en los riñones e incluso úlceras.

Esto sin dudas pone en jaque a la población chilena, quienes al igual que en otros países, se suele practicar la automedicación, sobre todo cuando se trata de medicamentos de venta libre tales como el ibuprofeno.

Los riesgos del uso crónico del ibuprofeno

La médica Lorena Castro, gastroenteróloga de la Clínica Universidad de Los Andes, explicó a Meganoticias que el ibuprofeno cuenta con un "rol antiinflamatorio". Sin embargo, advirtió que su uso crónico y automedicado sin supervisión médica puede inducir a graves problemas de salud.

"Desde el punto de vista digestivo, el ibuprofeno genera muchas gastritis, úlceras, incluso, hemorragias digestivas", alertó la profesional de la salud.

En ese sentido, Castro señaló que su uso crónico puede producir "problemas renales crónicos, y en pacientes que tienen enfermedad hepática, como la cirrosis, puede generar complicaciones como descompensaciones".

Desde el sitio especializado Medline Plus sostienen que las personas que consumen medicamentos antiinflamatorios no esteroides (AINE) como el ibuprofeno, "pueden tener un riesgo más alto de sufrir un ataque cardíaco o un derrame cerebral que las personas que no toman estos medicamentos".