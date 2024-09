¿Cómo son las personas que se visten siempre de negro según la psicología?

17 sept. 2024 - 18:15 hrs.

Vestirse de negro es una opción que muchos practican en su día. Y es que esta tonalidad hace años dejó de ser un significado que necesariamente denota luto, aunque en la práctica, se sigue usando en funerales y velorios por parte de los asistentes.

De acuerdo a Canva, basado en estudios de la psicología del color, el negro es "misterioso, asociado con el miedo, lo desconocido y por lo general tiene una connotación negativa". Pese a lo anterior, reconocen que uno de sus valores es la elegancia y prestigio, y por aquello es usado mucho en los logos de marcas de lujo.

¿Quiénes usan siempre negro?

De acuerdo a dichos que hizo la psicóloga Lara Ferreiro, vestirse de negro podría ser un indicativo de "fuerza y seriedad" en quien lo usa, aunque recalcó que no hay que olvidar que este tono es usado por la versatilidad que tiene, por lo que es fácil de combinar.

Asimismo, el negro sería capaz de transmitir "paz" para algunas personas, que interpretan este tono con emociones positivas y también un halo de misterio, elegancia, y rasgos tal vez no tan positivos como el individualismo o intimidación.

Otro perfil de personas que preferirían usar ropa negra son aquellos introvertidos, que no desean llamar la atención, o quienes no se sienten cómodos con su figura y aprovechan esta tonalidad capaz de disimular eso que no gusta tanto.

Por último, la profesional recoge que el negro es capaz de transmitir "melancolía y nostalgia", y también una "sensación de protección y seguridad". "Quienes eligen el negro suelen transmitir confianza y una fuerte identidad personal", concluyó.

