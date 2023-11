¿Tu perro tiene más de 8 años? Estos son los cambios que deberías hacer en su rutina

22 nov. 2023 - 10:30 hrs.

El perro es el mejor amigo del hombre y uno de los acompañantes más fieles del hogar.

Cuando las mascotas son cachorros suelen ser traviesas y juguetonas, sin embargo, a medida que empiezan a cumplir años, comienzan a sufrir los achaques propios de la edad, como malestares en músculos y articulaciones.

Los canes se convierten en perros sénior, o mayores, cuando tienen entre 7 y 9 años, en el caso de las razas medianas o grandes; o hasta los 10 años, en el caso de razas pequeñas.

Perro (Freepik)

Los cambios que debes hacer en la rutina de tu perro

Si tu perro tiene ocho años o más, es probable que ya presente signo de envejecimiento, como problemas de movilidad o aparición de canas.

Si tu perro ya entró en la etapa sénior debes implementar tres cambios en su rutina para no afectar su calidad de vida, los cuales son los siguientes:

Alimentación

Tu perro ya no tiene la misma energía que cuando era cachorro, por lo que necesita alimentos con menor aporte calórico y con alto nivel de proteínas para que mantengan su masa muscular, señalan en Best for Pets.

Paseos

Los paseos que le das a tu perro también deben tener cambios cuando entran en la etapa adulta. Si bien es necesario que lo saques a pasear con regularidad para que envejezca de forma saludable, debes evitar que se sobresfuerce.

Perro de paseo (Freepik)

Los paseos diarios pueden retrasar y prevenir ciertas enfermedades degenerativas propias de la edad, como la artritis, y el ejercicio también es fundamental para el desarrollo de su actividad mental.

Visitas al veterinario

En la etapa sénior aparecen los signos de envejecimiento, por lo que es primordial realizar visitas regulares al veterinario para poder identificar posibles dolencias de manera temprana.

Los canes sénior suelen presentar artrosis debido al desgaste de las articulaciones con el paso del tiempo y también es habitual que haya perros con problemas dentales, los cuales pueden desencadenar complicaciones en otros órganos de su cuerpo.

