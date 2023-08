Cuatro conductas que desgastan una relación de pareja

29 ag. 2023 - 22:15 hrs.

Los seres humanos somos animales que requieren de un vínculo profundamente íntimo y complejo para sentirse seguros. Por tal razón, es vital seleccionarlos cuidadosamente, ya que influyen directamente en nuestra biología, dado que los comportamientos de los miembros de la pareja pueden desencadenar una sensación de seguridad y crecimiento mutuo, o bien todo lo contrario.

Las conductas presentes en las relaciones tóxicas afectan directamente la estabilidad emocional y psicológica de la pareja (o uno de ellos), debido a que predomina la ansiedad, una sensación de intranquilidad que afecta el cuerpo y atormenta los pensamientos constantemente. Mientras que en el amor sano, predomina la paz y estabilidad, ya que fomenta el autocuidado y los logros de ambas partes.

Ir a la siguiente nota

Conversamos con Virginia Oms, PhD. Psicóloga clínica, especialista en autoestima y relaciones de pareja, quien nos entregó 4 conductas que desgastan un vínculo pudiendo transformarlo en una relación tóxica:

1- Inflexibilidad total o ceder pasivamente en lugar de negociar tus emociones: El amor maduro es la capacidad de ver una situación a partir de la óptica de tu pareja, para poder empatizar con sus heridas y emociones. Por lo mismo, para tener una relación sana, es clave mantener el equilibrio entre ser responsable afectivamente y a su vez ser consecuente con tus propios sentimientos.

Por el contrario, si tu pareja no es capaz o no está dispuesta a hacer este ejercicio cuando intentas transmitir tu sentir, puede producir una respuesta biológica de inseguridad y ansiedad. Mientras que, si cedes todo el tiempo, comienzas a desvincularte de tus propias necesidades emocionales, olvidándote de ti mismo. “Veo muy seguido en mis pacientes que han transformado en el propósito de su vida la felicidad de su pareja, alejándose de su propia identidad. Cuando la relación termina, se dan cuenta de que con su pareja también se fueron sus límites, su amor propio, su autoestima y es mucho más duro el duelo, porque implica una reconstrucción profunda”. Revela la psicóloga clínica especialista en autoestima y relaciones de pareja.

2-Pelear en lugar de discutir: La Dra. Virginia Oms aclara que discutir y pelear no son sinónimos. “Por una parte, discutir es entender que no existe una sola razón y que puede haber distintos puntos de vista igual de legítimos. Pelear, por el contrario, busca ganar o culpar, e implica posicionarse en que existe una verdad y no dos, y desde ahí busca imponer, criticar y devaluar al otro. Es completamente destructivo y lamentablemente muchas parejas caen en estas dinámicas, donde no hay dos personas construyendo, sino una invalidando a la otra”. Reflexiona la fundadora de la comunidad @dra.psicosalud, a través de la cual ofrece información gratuita para acompañar a personas en este proceso.

3-Mal manejo de celos: Virginia Oms afirma que si bien tienen mala fama, los celos son una emoción secundaria en la que se une la ira con el miedo, y que se enciende por una amenaza de inseguridad de que nos pueden arrebatar a alguien que queremos. “El problema no son los celos, sino que su gestión, ya que cuando son usados por una de las partes de la pareja para controlar a la otra persona, entonces no están siendo saludables. Debido a que la pareja entra en una dinámica compleja en la que cada vez son necesarias más muestras externas para calmar la emoción interna de una de las partes”, explica la especialista y agrega, “en cambio, cuando los celos son usados para comunicar de manera asertiva (siempre que ambos tengan responsabilidad afectiva), los celos van a ser una instancia valiosa para poder comprender las heridas más profundas de esa persona y construir un puente de conexión segura a partir de ellos”. Indica.

4-Idealizar: La idealización es la proyección de tus propios parámetros de perfección en la pareja, viéndola como un ser grandioso que te completa. Cuando posicionas al otro en un lugar superior, carente de cualquier imperfección, no estás amando, estás venerando. ¿Por qué idealizar afecta la relación de pareja? Virginia Oms explica que cuando idealizas, generalmente la relación deja de ser recíproca, porque sientes que necesitas hacer muchos esfuerzos para sostener esa persona en tu vida. Por lo que tienes a relacionarte de manera desequilibrada, corriendo el riesgo de olvidar tus sueños, ilusiones y valores. Si esto ocurre y dejas a un lado tu esencia, se transforma en el escenario perfecto para la dependencia insana o relación tóxica.

¿Qué hacer para no idealizar? “Conecta con tu identidad, cuida tus espacios y vínculos que siempre estuvieron en tu vida antes de la relación. Logra un equilibrio entre tú, tu pareja y su espacio juntos”. Aconseja Virginia Oms.

Recomendaciones:

Si crees que en tu relación se interponen estas 4 actitudes, la recomendación es pedir ayuda psicológica que trabaje con estas temáticas. Si no puedes pagar una terapia, comienza por informarte de manera gratuita cuidando mucho que sean fuentes fidedignas.

Así como también, busca contención en tus redes de apoyo, ya que comunicar lo que sientes y vivirlo con tu círculo cercano, te ayudará a salir del encierro de tu mente y emociones negativas. Además, resulta vital frecuentar esas personas que escuchan sin juicio, acompañándote en tu proceso y respetando tus tiempos y decisiones.

Por último, es importante aclarar que no todos pueden amar en ausencia de estas 4 actitudes problemáticas, ya que existen personas que tienen tantas heridas, que no pueden amarte de manera saludable y segura. Ahí es importante recordar que “el amor no todo lo puede”, porque actuar bajo este mito de amor romántico, solo te hará posponer tus emociones, alejarte de tus límites y amor propio.

¿Cómo saber si tienes una relación sana? Virginia Oms destaca que “el feedback son tus emociones, por lo que aprender a escucharlas resulta fundamental. Si alguna de estas actitudes te está lastimando, intenta hablarlo con tu pareja. Si no te sientes validada, probablemente es una señal de alerta que debes escuchar”, concluye.