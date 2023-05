¿Existen los OVNI? Informe de la NASA entregó resultados clave de la investigación

31 may. 2023 - 16:50 hrs.

Expectación existía sobre los resultados que podía arrojar un estudio de la NASA respecto a la existencia de Objetos Voladores No Identificados (OVNI).

Fue durante horas de este miércoles que la organización, junto al Pentágono de Estados Unidos, dieron a conocer las conclusiones de ese trabajo.

Ir a la siguiente nota

Una conferencia de prensa fue la instancia escogida para develar qué se pudo sacar en limpio del estudio que comenzó hace un año. En ella se informó sobre la calidad de los datos que pudieron ser recopliados mediante diversos sensores controlados por la NASA y la agencia federal de aviación.

Los resultados sobre la existencia de OVNIs

Los resultados de la investigación no fueron del todo positivos de cara a dar certezas. Esto, porque desde la NASA recalcan que se necesitan muchos más datos a fin de poder aseverar la existencia de objetos de estas características con rigor científico.

"En este momento, hay datos muy limitados sobre la UAP (siglas en inglés de 'fenómeno aéreo no identificado'). Esta falta de datos de alta calidad no permite averiguar la naturaleza de la UAP. El estudio de la NASA se basa en datos abiertos no clasificados... todos los datos de la NASA están calibrados rigurosamente”, dijo la Dra. Nicky Fox, directora de misiones científicas de esa entidad.

"Los datos de la NASA son abiertos. Para comprender mejor los OVNI se necesita una recopilación de datos exhaustiva y un análisis riguroso", dijo por otro lado el doctor David Spergel, presidente del grupo que realizó el estudio.

Imagen referencial (Shutterstock)

Tema de seguridad nacional en Estados Unidos

Al respecto, desde el Pentágono destacaron que también tienen un compromiso científico con el asunto. Sin embargo, se hizo hincapié en que se preocupan de temas en el ámbito de la seguridad nacional.

Eso sí, confirmaron que se encuentran estudiando más de 800 casos de estas características y entre el 2 y 5% serían completamente anómalos.

Respecto a los drones que se han visto en los últimos meses, senadores manifestaron su preocupación por la posibilidad de que se trate de elementos que pertenezca a China, Rusia u otro país y que pongan en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos.

Todo sobre Astronomía