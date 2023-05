Extraña "bola de fuego verde" explota en Australia: Esta es la explicación del fenómeno

Los fenómenos astrónomicos suelen ser cada vez más visibles. Esto, en parte, es por la cantidad de cámaras que están encendidas durante el día y que logran captar lo que ocurre en el entorno.

Así fue como se logró detectar la caída de una extraña "bola de fuego" en Australia. El hecho se produjo durante el fin de semana pasado en las cercanías del aeropuerto de Cairns, en el estado de Queensland.

Ir a la siguiente nota

Las propias cámaras del recinto antes mencionado se encargaron de grabar el momento exacto en que esta bola de fuego, que además era de color verde, descendía por los cielos hasta explotar.

Si bien el episodio fue más bien breve, en un abrir y cerrar de ojos se iluminaron los cielos nocturnos, ante la respectiva explosión, lo que llamó la atención de la comunidad.

Lo anterior porque, aparte de la luz que se produjo, también se percibió un fuerte estruendo.

A falling fireball, believed to be a meteor, was captured lighting up the night sky near Cairns Airport in Australia's Queensland state pic.twitter.com/VqfXrFxbhi