Queda poco tiempo: Estudio científico advierte que especies de zona crepuscular se podrían extinguir casi por completo

Un grupo de investigadores, paleontólogos y modeladores, determinaron que de continuar los niveles de emisiones en la Tierra, la desconocida zona crepuscular del océano estaría en riesgo de no sobrevivir.

Los expertos calculan que por los efectos del cambio climático, esta pieza clave en la regulación de la concentración de dióxido de carbono en el planeta, podría tener una extinción casi total de las especies que la habitan.

Ir a la siguiente nota

Se conoce como zona crepuscular o mesopelágica a uno de los niveles de profundidad del océano, entre los 200 y 1.000 metros. Pequeños plánctones hasta enormes calamares habitan la zona crepuscular, los que se han adaptado para sobrevivir a altas presiones, congeladas temperaturas y a una casi total falta de luz.

Es uno de los sectores más desconocidos para los seres humanos y alberga extrañas y, en algunos casos, terroríficas especies que, según los estudios, superan en número a la totalidad de los animales que se encuentran en el resto del océano.

Su ecosistema es responsable de establecer las cadenas de alimentos dentro del mar, pero también juega un rol clave para el cambio climático.

Telescopefish are solitary, active predators, frequenting the mesopelagic to bathypelagic zones of the water column, from 500 to 3,000 m. The common name of these fish is related to their bizarre, tubular eyes https://t.co/Fxj2E5URXN [source of the photo: https://t.co/l7Xg2kpl1m] pic.twitter.com/ZN37b43Lr2