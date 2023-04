¿Es real la regla de los 5 segundos? Esto puede pasarte si comes algo que cayó al suelo

06 abr. 2023 - 08:00 hrs.

Cada vez que estás comiendo y se cae un trozo de tu comida al suelo, seguramente has pensado en la famosa regla de los cinco segundos, así que lo recoges rápido para ingerirlo, pensando que no corres ningún riesgo.

Sin embargo, los expertos recomiendan no confiarse en esta frase, dado que los peligros para la salud pueden ser de alta consideración.

¿Qué tan cierta es la regla de los cinco segundos?

Por ejemplo, la médica Soma Mandal aseguró que "no hay evidencia creíble para respaldar la regla de los cinco segundos", argumentando que si los alimentos tocan una superficie sucia, las bacterias se adhieren a ellos en menos de un segundo.

Por lo general, "no se recomienda adherirse a la regla de los cinco segundos para determinar si los alimentos son seguros para comer o no. Si los alimentos entran en contacto con una superficie contaminada, es mejor desecharlos que correr el riesgo de enfermarse", declaró a la revista Best Life.

La especialista precisó que el nivel de suciedad que presente el suelo influye en el grado de contaminación que obtengan los alimentos que se caigan: "La transferencia de bacterias puede depender del tipo de superficie, el tipo de alimento y el tiempo que permanece él en la superficie".

Según consignaron los expertos en la publicación, los alimentos que más bacterias recogen son aquellos que poseen una textura húmeda y porosa; así que consumirlos tras haber estado en el suelo implica un alto peligro.

¿Qué me puede pasar si como algo que cayó al suelo?

El doctor Paul Dawson, profesor del Departamento de Alimentos, Nutrición y Ciencias del Empaque de la Universidad de Clemson, en Estados Unidos, afirmó que al comer algo que cayó al suelo, "tus probabilidades de enfermar son bastante altas".

Más detalles entregó Melissa Wasserman Baker, dietista y nutricionista. Ella señaló que "dependiendo del tipo y la cantidad de bacterias presentes, los síntomas pueden variar desde molestias estomacales leves hasta enfermedades más graves, como diarrea, vómitos, fiebre y deshidratación".

Para resguardar la salud, la otra recomendación es desconfiar hasta de los pisos que lucen limpios, ya que "aún pueden albergar bacterias dañinas, especialmente en áreas de alto tráfico o donde se preparan o consumen alimentos con frecuencia".

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

