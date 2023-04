¿Cómo en "The Last of Us"? Reportan primer caso de humano infectado con hongo que ataca a las plantas

04 abr. 2023 - 21:00 hrs.

El hongo Chondrostereum purpureum ha generado controversia en las últimas horas, sobre todo, para los fanáticos del videojuego y la serie "The Last of Us". Pero todo tiene una explicación.

Se trata de un organismo que ha sido denominado como "asesino de árboles", ya que genera la enfermedad llamada hoja de plata, que es fúngica y muchas veces letal para varios tipos de plantas.

Hasta hace poco, se pensaba que esta enfermedad no afectaba a los seres humanos. Sin embargo, hasta hace poco se conoció el caso de una persona que sí se infectó.

¿De quién se trata?

Estamos hablando de un micólogo indio de 61 años que, al parecer, contrajo la enfermedad de hoja de plata en su garganta, informó La Tercera.

Según lo que también informaron medios internacionales, el paciente habría presentado síntomas como dificultad para poder tragar y también tos, voz ronca y fatiga.

De hecho, una tomografía computarizada de rayos X de su cuello terminó demostrando que tenía un absceso lleno de pus junto a su tráquea.

De acuerdo a los antecedentes, se indicó que "es el primer caso de este tipo en el que este hongo de la planta causó una enfermedad en un ser humano".

¿Qué dijo el micólogo?

El micólogo (profesional que está a cargo del estudio de los hongos), por su parte, afirmó no haber recordado trabajar, al menos hasta hace poco, con esta especie.

No obstante, debido a su profesión, el paciente habría estado en contacto con hongos vegetales, lo que explicaría, en parte, la infección.

La situación llamó la atención de los fanáticos de "The Last of Us", puesto que tanto en el videojuego como en la exitosa serie, las personas están infectadas por el hongo Cordyceps, que hace que se conviertan en criaturas agresivas.

Lo más llamativo, es que el hongo antes mencionado sí existe en la vida real, aunque, por supuesto, no es capaz de controlar el cuerpo humano, como se muestra en la ficción.

