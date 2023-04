Pon atención a tus heces: Estos son 5 síntomas del cáncer de páncreas que podrías notar cuando vas al baño

07 abr. 2023 - 21:00 hrs.

El cáncer de páncreas se disemina rápido y es difícil de detectar. Esta enfermedad es conocida como "asesino silencioso", ya que es uno de los cánceres más agresivos y sus síntomas suelen ser sutiles.

Esta afección puede causar dolor de estómago y de espalda, pérdida de peso inexplicable e indigestión. Sin embargo, dichas molestias pueden ser confundidas con otros problemas de salud, lo que retrasa su detección y tratamiento.

A continuación, te detallamos algunos signos reveladores que puedes notar en tus heces al momento de ir al baño, que podrían advertirte que padeces esta enfermedad.

1. Heces pálidas y grasosas

Si notas que tus deposiciones se vuelven más pálidas y aceitosas, podrías estar frente a un signo de alerta. El cáncer de páncreas afecta la digestión, por lo que la absorción de la grasa de los alimentos en el intestino no ocurre de manera correcta y se elimina en las heces.

Según el sitio Manual MSD, a este síntoma se le llama esteatorrea y también aparece cuando el conducto pancrático está bloqueado (pancreatitis), si la persona padece la enfermedad celíaca o la enfermedad de Crohn.

2. Heces flotantes

Asimismo, el aumento de grasa en la materia fecal podría ocasionar que floten. Si bien esto puede ser común y no significar un motivo de preocupación, en algunos casos puede deberse a trastornos gastrointestinales, infecciones estomacales o pancreatitis, que de no tratarse pueden derivar en un cáncer.

3. Mal olor

En diálogo con The Sun, el gastroenterólogo Dr. Sameer Islam señaló que "se supone que tus heces no deben oler bien, incluso si tus heces huelen terrible, eso no significa que esté pasando algo malo".

Pero el portal Healthline advierte que se debe tener precaución frente a heces con olor inusualmente fuerte y pútrido, ya que puede indicar un problema grave de salud.

4. Estreñimiento

A pesar de que es una situación que muchos subestiman, muchos pacientes con cáncer de páncreas experimentan el estreñimiento, debido a que sufren un mal funcionamiento del sistema digestivo.

En concreto, la digestión está demasiado lenta y esto "puede hacer que las heces se sequen, se endurezcan y sean difíciles de evacuar", apunta la Red de Acción contra el Cáncer de Páncreas.

5. Diarrea

Por el contrario, cuando el páncreas no absorbe los alimentos como corresponde, estos pasan con facilidad por el tracto digestivo y causan la diarrea, un síntoma común entre pacientes con cáncer de este tipo.

Desde el portal Acción contra el Cáncer de Páncreas, destacan que sentirse hinchado, tener gases y evacuar heces acuosas más de tres veces al día son síntomas que no se deben ignorar.

"No significa que tenga cáncer de páncreas, pero es importante investigar y su médico de cabecera puede resolver sus síntomas fácilmente", añadió la organización benéfica.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

