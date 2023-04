Hay una mujer y un afrodescendiente: Estos son los astronautas que estarán en el regreso de la humanidad a la Luna

La NASA anunció quiénes serán los cuatro astronautas que viajarán a la Luna a fines de 2024, en el marco de la misión Artemis II.

El primer viaje del hombre a la Luna ocurrió en 1969, y 2024 será el año en que los humanos volverán a pisar el satélite natural de la Tierra luego de más de medio siglo, después de la última misión que alunizó en 1972.

