Liam Payne se la habría realizado: Esta es la razón por la que los expertos no recomiendan la bichectomía

01 abr. 2023 - 11:00 hrs.

Autos de lujo, mansiones y fiestas, son algunas de las adquisiciones más comunes entre los famosos. No obstante, debido a la fuerte exposición mediática y la necesidad de destacar en un difícil ambiente, las cirugías plásticas se han convertido en un sinónimo de la fama y el dinero.

Las intervenciones preferidas por los clientes de la salud cosmética tienen que ver con la reducción de peso, la eliminación de las arrugas y el refinamiento de algunas facciones del rostro o el cuerpo.

A pesar de que los expertos no suelen recomendar este tipo de cirugías debido a la irreversibilidad de estas, muchos siguen prefiriendo este tipo de soluciones por sobre una alimentación saludable o seguir rutinas de ejercicio.

La bichectomía

Una de las operaciones estéticas que ha ganado gran popularidad en el último tiempo, debido a su rapidez y bajo tiempo de recuperación, es la bichectomía. Esta cirugía consiste en la extracción de la almohadilla de grasa bucal para retirar el volumen de las mejillas y afinar el rostro.

A una larga lista de famosos que se han realizado esta intervención, tales como Kim Kardashian, Victoria Beckham, Kylie Jenner, entre otros, ahora se habría sumado el destacado exintegrante de One Direction, Liam Payne.

Y es que el artista estadounidense causó miles de reacciones en redes por su evidente cambio físico con el que se presentó en la alfombra roja de la película "All Of That Voices", donde hizo hasta preocupar sus fanáticos por su aspecto.

¿Por qué los expertos no la recomiendan?

Si bien el cantante no se ha referido al tipo de operación al que se habría sometido, expertos aseguran que Payne se podría haber realizado una extracción de la grasa de las bolas de Bichat, también conocida como bichectomía.

"Definitivamente, tiene una apariencia más masculina con rasgos faciales cincelados más nítidos en comparación con su apariencia anterior", señaló a Page Six el cirujano plástico Thomas Su.

No obstante, y pese a recibir los elogios de los profesionales, otros no recomiendan este tipo de intervenciones. “Se puede causar un envejecimiento prematuro simplemente extrayendo al azar la grasa bucal de las personas”, explicó, en tanto, el cirujano Ramtin Kassir.

“Si lo haces con alguien que es delgado, tan pronto como llegue a los 30 y tal vez incluso a principios de los 40, su rostro se verá hueco, demacrado y envejecido”, concluyeron.

Todo sobre Salud