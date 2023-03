Este es el trastorno alimenticio que padecía Ed Sheeran y que lo hizo cambiar su estilo de vida

25 mar. 2023 - 11:00 hrs.

El exitoso cantante y compositor británico Ed Sheeran (32) reveló que, hace años, tuvo que enfrentar un complicado momento de salud luego de ser víctima de diferentes adicciones y un complejo trastorno alimenticio que lo hizo cambiar su estilo de vida.

En conversación con la revista Rolling Stone, el artista confesó que sufrió diversos problemas de autoestima a raíz de sus propias comparaciones con otras estrellas de la música juvenil, las cuales lo hicieron sentir que estaba "muy gordo".

AFP

"Estaba en la ola de One Direction, y estaba como: 'Bueno, ¿por qué no tengo un sixpack (abdominales marcadas)?'. Y yo estaba como: 'Oh, porque te encantan los kebabs y bebes cerveza'. Todas estas personas tienen figuras fantásticas. Y yo siempre estaba como: 'Bueno, ¿por qué estoy tan... gordo?'", señaló Sheeran.

Según relató el intérprete, la situación se intensificó y, al igual que su colega Elton Jhon, habría lidiado con uno de los trastornos alimentarios más difíciles de tratar, la bulimia. Por esta razón, el cantante decidió cambiar su estilo de vida y dedicarse por completo a sí mismo.

"Si estás comiendo alimentos que realmente quieres comer, pero también haces ejercicio y te ves de la forma en que quieres verte. Siento que es un buen, buen equilibrio", añadió.

¿Cuáles son los síntomas de la bulimia?

Según explican en el sitio UC Christus, la bulimia es una enfermedad en la cual las personas comen en exceso, o bien tienen episodios de ingestión irregulares y, finalmente, una pérdida de control que provoca un listado de síntomas negativos para la persona que la padece.

De acuerdo a la información de Mayo Clinic, los síntomas de la afección son los siguientes:

Preocuparse por la forma del cuerpo y el peso

Vivir con miedo de aumentar de peso

Repetir episodios de comer cantidades excesivas de alimentos de una sola vez

Sentir una pérdida de control durante el atracón, como si no pudieras dejar de comer o no pudieras controlar lo que comes

Forzar el vómito o hacer demasiado ejercicio para no aumentar de peso después de un atracón

Usar laxantes, diuréticos o enemas después de comer cuando no son necesarios

Ayunar, restringir las calorías o evitar ciertos alimentos entre atracones

Usar suplementos dietéticos o productos a base de hierbas en exceso para bajar de peso

Si tienes síntomas de bulimia es recomendable consultar con un médico y seguir sus recomendaciones.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

