Estará más cerca que la Luna: Asteroide de más de 40 metros se aproxima a la Tierra

Recientemente, los científicos descubrieron un nuevo asteroide de gran tamaño, llamado 2023 DZ2. La roca espacial, que podría tener el mismo diámetro que un rascacielos, se acercará a la Tierra y se estima que alcanzará una menor distancia que la que tiene la misma Luna respecto a nuestro planeta.

En febrero de este año, los científicos encargados de monitorear el observatorio de La Palma, en las Islas Canarias, España, fueron quienes encontraron por primera vez el objeto en el cielo.

Según los datos de la NASA, esta roca espacial tendría un diámetro de entre 41 y 93 metros, una altura similar a los altos edificios de la ciudad.

Se espera que el 25 de marzo el asteroide se encuentre en el punto más próximo con el planeta.

Según la cuenta de Twitter Asteroid Watch de la NASA, este será un inédito evento, ya que si bien los asteroides están constantemente rondando a la Tierra, no es común que un fenómeno de este tamaño se acerque tanto.

A newly discovered #asteroid named 2023 DZ2 will safely pass by Earth on Saturday at 100K+ miles away. 🌎



While close approaches are a regular occurrence, one by an asteroid of this size (140-310 ft) happens only about once per decade, providing a unique opportunity for science.