¿A qué huele el espacio? Esto es lo que dicen los astronautas

Existen muchas preguntas sobre el espacio. Es que conocer este lugar, por el momento, sigue siendo un privilegio exclusivo de los astronautas que han pasado por la Estación Espacial Internacional.

Cómo cocinan, duermen o van al baño son de las interrogantes más frecuentes, pero otras personas se han cuestionado cuál es el aroma que tiene el espacio.

Según describió el astronauta Don Pettit en 2003, el aroma que queda en los trajes después de las caminatas espaciales es muy particular.

"Es difícil describir este olor; definitivamente no es el equivalente olfativo a describir las sensaciones palatales de algún alimento nuevo como 'sabe a pollo'. La mejor descripción que se me ocurre es metálica; una sensación metálica dulce bastante agradable", comentó, según reportaron en Space.

