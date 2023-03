¿Qué hora es en la Luna? Este es el grave problema que deben resolver los científicos internacionales

El siguiente paso de la investigación espacial espera poder establecer asentamientos humanos fuera de la Tierra. La NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) ya trabajan para abrir los primeros laboratorios en la Luna.

Pero una vez que lleguen los humanos al satélite, ¿qué huso horario debería tener?

Por el momento, la Luna no tiene su propio horario, a pesar de que los humanos ya la han pisado, sin embargo, los avances tecnológicos obligaron a los científicos a comenzar a buscar una solución para este grave problema.

La navegación espacial requiere de coordinación y precisión en todos los sentidos, inclusos los horarios. Estos definen movimientos, trabajos y comunicaciones.

"Esto permitirá a las misiones mantener enlaces con y desde la Tierra, y guiarlas en su camino alrededor de la Luna y en la superficie, permitiéndoles centrarse en sus tareas principales. Pero además, Moonlight (la iniciativa de comunicaciones de ESA) necesitará una escala de tiempo común compartida para que las misiones se enlacen y se facilite sus movimientos", detalló en un comunicado Wael-El Daly, ingeniero informático de Moonlight.

Hasta ahora, las misiones extraterrestres han utilizado sus propias escalas de tiempo exportadas desde la Tierra.

Es que, las horas como las conocemos, fueron definidas en función de los movimientos del planeta, algo que claramente no se puede replicar en el satélite, especialmente porque los relojes en la Luna se mueven más rápido que en la Tierra. Cada día adquieres una ventaja de unos 56 microsegundos en comparación con los relojes terrestres.

El siguiente paso es que las diferentes organizaciones logren coordinar un sistema para definir el tiempo, que pueda ser aprobado a nivel global. Pero primero se debe determinar si es que este será regulado por una entidad imparcial, como la Oficina Internacional de Pesos y Medidas (BIPM, por sus siglas en francés) encargada del estándar mundial de Tiempo Universal Coordinado (UTC).

Por el momento aún falta para que los seres humanos vuelvan a pisar la Luna, ya que según la NASA esto no ocurrirá antes de 2025, pero los expertos deberán encontrar soluciones al tiempo en el astro antes de que la ESA termine de trabajar en la estación espacial Gateway.

