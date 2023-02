Tuvo que someterse a diversos tratamientos: Esta es la condición médica del hijo mayor de Felipe Izquierdo

08 feb. 2023 - 11:10 hrs.

En el programa "Todo por ti", conducido por Cecilia Bolocco, en Canal 13, el humorista Felipe Izquierdo reveló aspectos de su vida privada, como su relación con su madre, la prestigiosa banquetera Amelia Correa, y la enfermedad que sufre su hijo mayor, Felipe.

Instagram @felipe_izquierdo_junior

"Él es la representación viva de todos los miedos, los talentos y las inseguridades mías", comentó en el programa.

Es que el hijo mayor de Izquierdo, quién es escritor y también se dedica al stand-up, fue diagnosticado con hipoacusia bilateral severa, una condición que dificulta su audición.

Por su diagnóstico fue sometido a complicados tratamientos y presentó ciertos desafíos para toda su familia.

"Él no hablaba. Para entrar al colegio le tuve que enseñar los colores, y no los escuchaba, ¿cómo me iba a entender qué era el amarillo?... Fue duro", explicó Izquierdo.

"Vivir esto es muy potente y muy positivo. No agradezco la enfermedad, pero siento que me ayudó a sacar lo mejor de mí y me ayudó a estar con él, en el momento en que me necesitaba", añadió el comediante.

¿Qué es la hipoacusia?

Hipoacusia es el nombre formal para la sordera, en diferentes grados de gravedad, de una forma parcial o una pérdida de la audición total.

En el caso del hijo mayor de Izquierdo, los problemas de audición afectaban ambos oídos, mientras que en otras personas podría ocurrir en solo un lado.

Son diferentes las causas que pueden provocar hipoacusia, en algunos casos se nace con audición disminuida, mientras que otros pueden desarrollarlos por exposición al ruido (audífonos o conciertos), lesiones o una pérdida progresiva asociada a la edad.

Según el sitio Manual MSD, las causas más comunes de la hipoacusia son la acumulación de cera en los oídos o la presencia de objetos extraños que obstruyen los conductos.

En ambos casos, puede ser tratada fácilmente, pero en otros pacientes, la única solución es el uso de audífonos externos o la instalación de implantes cocleares.

¿Cómo saber si tengo esta condición médica?

Según el sitio MedlinePlus, algunas de las manifestaciones que tienen las personas con hipoacusia, son:

Ciertos sonidos se sienten muy fuertes en un oído. Problemas para seguir conversaciones cuando hay dos o más personas hablando. Problemas para diferenciar sonidos agudos. Dificultades para oír en lugares muy ruidosos. Tienen más dificultad para escuchar voces de mujeres.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

