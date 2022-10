Estos son los alimentos que no deberías comer cuando te duele la cabeza

10 oct. 2022 - 13:00 hrs.

"Enfermo que come, no muere", dice el dicho. Es que ciertas enfermedades requieren de que comas, aunque no sea lo que más te apetece en ese momento. Es que parte de las funciones de la comida es ayudarte a mantener la energía que necesitas para recuperarte.

Pero así como algunas te ayudarán, otras podrían empeorar tu condición. Cuando tu problema es estomacal, lo mejor es seguir una dieta blanda sin muchos aliños. Pero en el caso de los dolores de cabeza, podría ser un poco más difícil identificar aquellos alimentos que te pueden hacer mal.

¿Qué no debo comer si me duele la cabeza?

Como la deshidratación es la principal causa de los dolores de cabeza, según explicó la doctora internista Kristine Arthur, a Health, la clave para recuperarse más rápido es consumir mucho líquido, ojalá agua.

Pero según la médica, una de las peores comidas para los dolores de cabeza son los endulzantes artificiales, por lo que deberías dejar fuera de tu lista de líquidos para hidratarte, las bebidas carbonatadas, dietéticas o sin calorías.

Unsplash

Otras de las comidas que también podrían empeorar tu dolor de cabeza son:

Quesos maduros, como el azul.

Carnes curadas o procesadas, como las salchichas, productos ahumados u otros embutidos.

Chocolate.

Vino tinto (o cualquier tipo de alcohol que te pueda deshidratar).

Frutas deshidratadas.

La doctora Arthur agrega que, además, deberías evitar las preparaciones que incluyan MSG o glutamato monosódico, ya que este ingrediente se procesa como un neurotransmisor excitante que puede empeorar tu dolor.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

