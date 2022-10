Este es el nuevo síntoma dominante entre los contagiados con Covid-19, según investigadores del Reino Unido

06 oct. 2022 - 08:00 hrs.

La fiebre, la tos y la pérdida del gusto u olfato suelen ser los síntomas más habituales entre los contagiados de Covid-19.

Sin embargo, de acuerdo a un informe efectuado con datos recogidos en el Reino Unido, donde los casos de la enfermedad han ido en aumento durante los últimos días, hay un nuevo síntoma dominante entre los contagiados por coronavirus.

¿Cuál es el nuevo síntoma dominante del Covid-19?

Según reporta DW, los datos de la aplicación de análisis de Covid-19, ZOE Covid Study, que permite que los contagiados del Reino Unido reporten los síntomas de la enfermedad, el dolor de garganta se ha convertido en el nuevo síntoma más informado entre quienes están infectados de coronavirus.

El análisis reveló que casi el 58 por ciento de todos los pacientes con Covid-19 que usaron la aplicación, reportaron que presentaron dolor de garganta antes de dar positivo a la enfermedad.

Otros de los síntomas más comunes entre los contagiados fueron: dolor de cabeza, congestión nasal y tos.

"Por el momento, el Covid comienza en dos tercios de las personas con un dolor de garganta. La fiebre y la pérdida de olfato son realmente raras ahora, por lo que muchas personas mayores pueden no pensar que tienen Covid. Dirían que es un resfriado y no se harían la prueba", explicó a The Independent el epidemiólogo británico Tim Spector, creador de la aplicación que permite que los contagiados reporten sus síntomas.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

Todo sobre Coronavirus

Todo sobre Salud