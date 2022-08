También es ilegal venderlo: Este es el Casu Marzu, el queso "más peligroso" de todo el mundo

En la isla italiana de Cerdeña, ubicada en medio del mar Tirreno, se esconde una delicia culinaria considerada como uno de los manjares más peligrosos de consumir en el planeta, el Casu Marzu. De hecho, en el país de la bota es ilegal vender o comprar este producto de leche de oveja.

Este no es como cualquier otro queso, ya que además del proceso natural de fermentación de la leche, el Casu Marzu es "descompuesto" por larvas.

Sí, gusanos, los de la mosca Piophila casei, para ser exactos. Estos animales ponen sus huevos en el interior de la rueda de un queso pecorino y, una vez que salen las larvas, estas se comen y digieren las proteínas del queso.

