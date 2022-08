¿Funciona? Así es cómo puedes usar el agua micelar para limpiar tus zapatillas

Si las zapatillas blancas son una pieza infaltable en tu clóset, conoces el trabajo que significa mantenerlas lo más limpias posibles. Es que con el uso es inevitable que se desgasten, pero para que estas no se dañen, deberías dedicarles un tiempo a su cuidado.

Existe una variedad de productos que podrías utilizar para devolverles su color original, dependiendo del material con que hayan sido fabricadas. Si son de lona, un poco de agua con detergente suave podría ser suficiente, pero si son de cuero debes evitar mojarlas mucho o usar productos corrosivos.

En ciertos sitios especializados se recomienda el agua micelar para limpiar el calzado, para remover las manchas más difíciles.

Este producto originalmente fue creado como un suave desmaquillante. Emplea micelas, unas moléculas que atraen el sebo del rostro y disuelven cualquier compuesto insoluble al agua. Es considerado como un líquido "todo en uno" debido a que, además, otorga un grado de emulsión a la superficie del rostro.

Por estas características, podría ser completamente seguro de aplicarlo en el calzado de cuero, goma o gamuza. Incluso, desde el sitio oficial de Nike, lo recomiendan como un método seguro para limpiar tus zapatillas blancas.

Esto quedó demostrado, cuando el año 2018, una usuaria de Twitter publicó imágenes en las que capturó los resultados después de limpiar sus zapatos favoritos, cubiertos por gamuza sintética, con este desmaquillante.

micellar water has just took all the stains out my suede heels 🙀🙀🙀 everyone needs to try this pic.twitter.com/W89ozfd03q