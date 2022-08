Así es como realmente se ven las heridas provocadas por la viruela del mono

La viruela del mono es una enfermedad viral que, por primera vez en la historia conocida, desató un brote de contagios en el mundo. Esta enfermedad, que antes se encontraba casi exclusivamente en África, ya ha infectado a más de 42 mil personas en 95 países.

Por el desconocimiento sobre la enfermedad, son muchas las preguntas que aún quedan sin resolver sobre esta enfermedad. Es que este brote tampoco se ha comportado como la bibliografía médica registraba en casos anteriores, y una de las principales diferencias detectadas por los expertos es en los síntomas.

Si originalmente el cuadro viral comenzaba con manifestaciones como fiebre, dolor muscular o inflamación de los ganglios, ahora, en algunos casos, son las lesiones cutáneas las primeras en aparecer.

Quizás quedaron grabadas en tu memoria las primeras imágenes que se viralizaron de esta enfermedad, en la que se veían los rostros y manos cubiertos por grandes erupciones parecidas a una ampolla. Pero las nuevas investigaciones han demostrado que durante este brote no se han visto de la misma manera.

La primera gran diferencia, es que las heridas no aparecen en grandes superficies, y se concentrarían en la zona genital o anal de los pacientes.

"Nuestra investigación muestra que los síntomas del brote actual son inusuales y hay pruebas de que se debe al contacto piel con piel durante las relaciones sexuales. En lugar de la típica erupción generalizada observada en casos anteriores, los casos recientes tienden a presentar muchas menos lesiones cutáneas, a menudo en una sola localización", explicó el Dr. Ignacio García Doval, autor de un estudio español.

Algunos pacientes han reportado confundir las ampollas con espinillas, herpes o incluso vellos encarnados, antes de que estas se volvieran más dolorosas.

