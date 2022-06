Está alojado en una rueda: Este es el objeto que ha acompañado al rover Perseverance por más de 100 días en Marte

El vehículo marciano de la NASA, el rover Perseverance, continúa su camino en la investigación de la superficie del planeta rojo, pero ya no lo hace solo, pues una roca originaria del planeta ahora acompaña su camino.

Esta no es la primera vez que un objeto no invitado se sube a una de estas naves. 18 años atrás, una roca del tamaño similar a una papa fue encontrada en la rueda trasera derecha del vehículo Spirit, pero esta debió ser desalojada.

Desde febrero, específicamente cerca del día solar 341 del vehículo en Marte, que una roca se encuentra alojada en su rueda izquierda delantera. El objeto llevaría más de 100 días y 8,5 kilómetros recorridos junto al vehículo.

Juntos examinaron la formación "Máaz", la que los científicos teorizan que es el resultado de los ríos de lavas antiguos en el planeta y, recientemente, cruzaron el delta occidental de Jezero.

Por ahora, los expertos han confirmado que la presencia de la roca no ha provocado daños en la máquina, y se espera que ambos objetos se mantengan juntos. De hecho, los científicos de la agencia espacial estadounidense ya han nombrado a la formación rocosa como la mascota del rover Perseverance.

Using a suite of sensors called MEDA (or the Mars Environmental Dynamics Analyzer), I've been observing Martian weather, and it turns out Jezero Crater has particularly high levels of dust and wind activity. ⁰

More on these findings: https://t.co/K3lxuyi3KZ pic.twitter.com/hEseUXHTAl