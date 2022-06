"Puerta en Marte" y "Flor de Marte": ¿Qué son las extrañas estructuras que se hallaron en la superficie marciana?

En su misión por encontrar vida extraterrestre en Marte, la NASA ha enviado diversos vehículos robóticos, llamados rovers, al denominado planeta rojo.

Los rovers se encargan de tomar diversas imágenes de Marte y, recientemente, el rover Curiosity capturó una fotografía en la que se aprecian columnas que salen de la superficie del planeta y que se asemejan con una puerta.

Además, a comienzos de este año, el Curiosity obtuvo imágenes de una roca denominada como "flor de Marte".

La mast camara del rover Curiosity de la NASA capturó un montículo de roca apodado "East Cliffs".

El montículo, ubicado en Mount Sharp, tiene una serie de fracturas abiertas naturales, incluida una de aproximadamente 30 centímtros de alto y 16 de ancho, tamaño similar al de las puertas para perros.

Según lo indicado por la NASA, este tipo de fracturas abiertas son comunes en el lecho rocoso, tanto en la Tierra como en Marte.

El Instituto Seti, dedicado a explicar el origen de la vida en el universo, teorizó sobre a qué se deberían estas rocas con forma de puerta.

"Lo más probable es que los picos sean los rellenos cementados de antiguas fracturas en una roca sedimentaria. El resto de la roca estaba hecho de un material más blando y fue erosionado", indicaron a través de Twitter junto a una imagen del descubrimiento.

#PPOD: Here is another cool rock at Gale crater on Mars! The spikes are most likely the cemented fillings of ancient fractures in a sedimentary rock. The rest of the rock was made of softer material and was eroded away. 📷: @NASA @NASAJPL @Caltech #MSSS fredk, acquired on May 17. pic.twitter.com/RGfjmRBfI7