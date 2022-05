"Gran Abuelo": El árbol más antiguo del mundo podría estar en Chile

Un científico chileno busca demostrar que el "Gran Abuelo" es el árbol vivo más antiguo en toda la Tierra. Este ejemplar, también conocido como el "Alerce Milenario", es un famoso alerce que puedes encontrar inmerso en el Parque Nacional Alerce Costero, cerca de La Unión, en la región de Los Ríos.

Jonathan Barichivich, doctor en Ciencias Ambientales, es el científico detrás de una investigación que indica que este alerce tendría más de 5 mil años, dejando atrás a Matusalén, el pino de California de 4.853 años, según lo que indican los anillos de su tronco.

Methuselah, Ancient Bristlecone Pine Forest, California



As man was nearing the end of the Stone Age the Methuselah tree was just starting its life. (over 4,800 ago.) years. We need to protect all our trees for future generations. #ClimateAction pic.twitter.com/NpXKTsQQBQ