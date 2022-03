"Bacterias gigantes": Investigadores mexicanos identifican un microorganismo que se puede ver sin microscopio

La palabra microbio proviene del griego, donde micro significa pequeño o diminuto. Científicamente, es la denominación que se le da a las formas de vida que requieren de un microscopio para poder ser observadas, pero una nueva bacteria descubierta desafía lo que conocíamos hasta ahora.

Descubierto bacteria visible sin microscopio (0.5mm) en un manglar de la isla francesa de Guadalupe, en el mar Caribe. Thiomargarita magnifica, ha sido identificada por la microbióloga mexicana Silvina González Rizzo, de la Universidad de las Antillas. 🦠 pic.twitter.com/GYlCcVbR8C — Luis Garza (@DoctorPediatro) March 3, 2022

La Thiomargarita magnifica fue identificada en una muestra obtenida de un manglar de la isla de Guadalupe, en el Caribe. Se trata de un organismo que mide, en promedio, 9.000 milésimas de un milímetro, o sea, casi un centímetro, pero el ejemplar más largo alcanzó los dos centímetros.

Estas cifras la convierten en la "bacteria gigante" que supera en más de 50 veces a los organismos más grandes registrados a la fecha.

"Un hallazgo increíble"

Según la microbióloga mexicana Silvia G. Acinas, este es un "hallazgo increíble" debido a que "descoloca varios paradigmas de la biología". Esta nueva bacteria cuestiona la clasificación tradicional de los organismos unicelulares.

Es que además de ser increíblemente largas, las células de ADN de la Thiomargarita magnifica, tienen un elemento similar a la membrana celular rodeando su información genética. Este detalle es característico de las células eucariotas de seres vivos más complejos, como los humanos, y no se había detectado anteriormente en bacterias.

5/10 La han bautizado con el nombre de "Thiomargarita magnifica", por lo que estaría emparentada con un género de bacterias con la capacidad de oxidar compuestos reducidos basados en el azufre y que, además, incluye algunos de los ejemplares más grandes del universo procariota. pic.twitter.com/xeYIMdQMYh — Periergeia (@Periergeia3) March 6, 2022

Por su complejidad biológica, algunos expertos plantean que este tipo de organismo podría tener la clave para la investigación sobre la evolución de los organismos unicelulares a los de células múltiples.

Pero algunos expertos no creen que esto sea una especie de eslabón perdido. "No es una cosa intermedia entre los procariotas y los eucariotas. Y tampoco es una cosa intermedia entre los organismos unicelulares y los multicelulares. No es nada intermedio, porque no está en una zona intermedia en el árbol de la vida. Es un linaje que ha evolucionado, lo han descubierto ahora y es fascinante, pero ya está", explicó a El País, el biólogo español Iñaki Ruiz.

Todo sobre Estudios científicos