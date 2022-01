Variante IHU del coronavirus: Así fueron los síntomas del primer contagiado en el mundo

Ha pasado poco más de un mes desde que el mundo identificó una nueva y contagiosa variante del coronavirus: Ómicron; a la que ahora debemos sumar la variante IHU.

IHU "ha estado en nuestro radar" comentó Abdi Mahamu, administrador de incidentes en Covid, de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Pero, por el momento, esta no tiene la categoría de variante de preocupación ni de interés. De hecho, el nombre que tiene no corresponde a una letra del alfabeto griego, sino que es una referencia al centro en el que fue identificada.

Por el momento la información de IHU, o B.1.640.2, proviene del estudio -que aún requiere revisión de pares- publicado por el Instituto Hospitalario Universitario de Marsella (IHU), responsables de su detección.

Este estudio sugiere que de las 46 diferencias que tiene en comparación con el SARS-CoV-2, se identifican elementos que la podrían hace más transmisible, incluso más que Ómicron.

De todas formas, los expertos advierten que aún no se puede especular sobre su alcance, por la falta de casos e información.

Un nouveau variant COVID-19 à été détecté à l'IHU Méditerranée Infection issu de patients de Forcalquier. Il a été baptisé variant IHU et déposé sur GISAID sous le nom de B.1.640.2. pic.twitter.com/Rh3klIxy0w

Según detalla la publicación, en la localidad de Forcalquier, Francia, se habrían registrado 12 casos de IHU, todos infectados por la misma persona, un hombre que había viajado al país desde Camerún.

El hombre "desarrolló síntomas respiratorios leves días antes del diagnóstico", reza el documento. Esta sería la única descripción disponible de las manifestaciones de la infección.

La variante #IHU(B.1.640.2) es anterior a #Omicron, Omicron no apareció hasta semanas después que la variante #IHU...Así que por el momento, no hay qué preocuparse, recuerden que no importa la aparición de una variante sino que tan rápido o en qué proporción se vuelve dominante.