¿Es necesario lavar el arroz antes de cocinarlo?

Aprender a cocinar arroz es una de las recetas básicas y más fáciles que puedes aprender. Pero al igual que los asados, cada uno tiene su técnica.

En Asia, continente que basa su dieta en este ingrediente, se suele enjuagar el arroz antes de comenzar a prepararlo. Dependiendo de a quién le preguntes, te darán respuestas diferentes.

Para unos, sirve para eliminar cualquier basura o extra indeseable que puedas encontrar. Para otros es una decisión más sentimental, una costumbre que no tiene razón, sin embargo, se hace igual.

Sin importar las razones, cuando lavas este grano, el agua se vuelve de un color blanco lechoso, esto ocurre porque el agua lo desprende de la primera capa de almidón que contiene.

Dependiendo del tipo de arroz que vayamos a cocinar, las cantidades de almidón varían. Y puede tener de dos tipos de almidón: amilosa y amilopectina.

El arroz basmati, por ejemplo, contiene un mayor porcentaje de amilosa que amilopectina, lo que le permite quedar menos pegajoso y más firme. Por el contrario, el arroz pegajoso contiene mucha más amilopectina.

No existe una respuesta definitiva para esta pregunta, ya que depende completamente del plato que estés preparando y la textura del grano que más prefieras.

En preparaciones como la paella, risottos, y postres de arroz, por ejemplo, debes aprovechar el factor glutinoso.

I love this, mango with sticky rice. Can't eat it all the time. The coconut milk is tough for me to digest. Sometimes they use condensed milk. pic.twitter.com/ovuyLASSTg