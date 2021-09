En el estado australiano de Nueva Gales del Sur, durante la noche del lunes se vieron sorprendidos por un Objeto Volador no Identificado. Un flash de luz iluminó el oscuro cielo, lo que dejó a los australianos cuestionando cuál era su origen.

En la imagen se logra ver un objeto iluminado, pero con dos "colas" en su inferior, con lo que se podría presumir que se trata de un sistema de propulsión.

Esta específica forma que tenía el objeto sería la clave para identificar de qué se trata la extraña luz en el cielo.

El astrofísico y cosmólogo australiano Brad Tucker escribió en su cuenta de Twitter, explicando que el cohete chino Long March 3B, lanzado el mismo día, podría tener la explicación.

Did anyone see or get vision of some strange lights of over Australia about an hour ago? It looks like it was the plume (essentially exhaust) from a rocket. China launched a Long March 3B around that time. We might have seen the plume from it.