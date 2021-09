Pfizer inicia ensayos clínicos para desarrollar una pastilla anticovid

La farmacéutica estadounidense Pfizer dijo este lunes que empezó ensayos clínicos en etapa intermedia y tardía de una píldora para prevenir el Covid en personas expuestas al virus.

In our continued fight to reduce the impact of #COVID19, today we announced the start of a Phase 2/3 clinical trial to evaluate our investigational oral #antiviral to help prevent infection in adults. Keep reading to learn more ⤵ https://t.co/f1qYmM2Ct0 pic.twitter.com/bMj3dBg5iW