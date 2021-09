El planeta Júpiter es el favorito de José Luis Pereira. Es ingeniero civil, pero es fanático de la astronomía y desde su casa en Sao Caetano do Sul, en Brasil, cada noche se dedica a observar y fotografiar los astros más cercanos.

El domingo 12 de septiembre Pereira tuvo un gran descubrimiento. Eran pasadas las 7:30 de la tarde (de Brasil) preparaba su telescopio para observar al gigante gaseoso, es que en estos días la observación de Júpiter se encuentra en su mejor momento, luego de que alcanzó la oposición el día 20 del mismo mes.

Mientras arreglaba el foco del aparato un flash de luz llamó su atención. No fue muy largo, ni muy luminoso, pero claramente algo había ocurrido ahí. Pero como graba la mayoría de sus observaciones, continuó la noche capturando 25 videos del planeta.

Antes de dormir ingresó sus imágenes al programa DeTeCt, un software que permite analizar imágenes espaciales.

"Revisé los resultados la mañana del 14, fue cuando el programa me alertó sobre la posibilidad del impacto que había en la grabación", comentó Pereira a Space.com.

Pereira confirmó su gran descubrimiento con la ayuda de Marc Delcroix, miembro de la sociedad astronómica francesa. El astrónomo reunió y analizó las imágenes de 4 individuos más que captaron el mismo evento en distintas partes del mundo.

No hay mucha información sobre el objeto que habría chocado con el planeta y se especula que se puede tratar de un asteroide o cometa.

Incluso la Agencia Espacial Europea no lo tiene tan claro, pero especula que debe haber sido algo "grande y/o rápido".

Light on at Jupiter! Anyone home? This bright impact flash was spotted yesterday on the giant planet by astronomer José Luis Pereira. Not a lot of info on the impacting object yet but its likely to be large and/or fast! Thanks Jupiter for taking the hit☄️ #PlanetaryDefence pic.twitter.com/XLFzXjW4KQ

Pero a diferencia de lo que ocurre con la Tierra, este tipo de impacto mayor no es algo nuevo para el gigante gaseoso. Al estar orbitando muy cerca del principal cinturón de asteroides del sistema, podemos decir que se trata de un planeta muy "golpeado".

Años anteriores, en 1994 y 2009 se registraron eventos similares que incluso dejaron marcas en las partes visibles del planeta.

Damian peach, astrofotógrafo del Reino Unido fotografió al planeta después del impacto, y muestra que aparentemente, no habría quedado ni un rastro del evento.

Here is an image obtained by Rico and myself 1hr after the impact event. The site is clearly resolved and no visible scar was left (just as with previous impact flash events.) The object was probably too small to reach the deeper atmosphere. https://t.co/gQGewHR93U pic.twitter.com/IME2LLj3L1