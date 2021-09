Expertas entregan las claves para ordenar y limpiar tu closet

Este miércoles 22 de septiembre comienza en el hemisferio sur del planeta la Primavera. Ya se siente el cambio de temperatura, los días son más largos y pareciera que todos andan más felices.

Con el cambio de estación también comienza el cambio de closet. Es que pareciera que ya no se van a necesitar las prendas más abrigadas, por lo menos en lo que queda de año.

Este es el momento de recomenzar, cambiar la ropa gruesa por la delgada, y dejar tu closet más ordenado y limpio que nunca.

Saca todo y limpia

Es el momento de sacar todas las prendas del closet. Si, todas. Desde lo que tienes en los cajones, repisas, las más bajas o altas, en los colgadores o en el suelo del closet.

Así podrás eliminar la acumulación de polvo y mugre, especialmente en la zona de los zapatos, además de insectos indeseados como arañas o polillas.

Elizabeth Larkin, experta en organización de The Spruce, recuerda que es importante limpiar cajoneras y repisas, pero que no se puede olvidar el suelo de los zapatos, accesorios de orden que se usen en el clóset además de la barra para colgar.

Elimina

Una vez que tengas toda la ropa afuera, podrás analizar qué tan grave es la situación de tu clóset y como enfrentarlo.

Lo mejor, es partir eliminando aquello que ya no usas, no te gusta, no te queda. Algunos te recomiendan seguir la regla del año, esto significa que si no usaste una prenda durante un año o más, entonces debes eliminarla.

Marie Kondo, en cambio, te dirá que te quedes con aquello que te haga feliz.

Organiza por color

Una vez que hayas dejado fuera todo lo que regalarás, donarás o venderás, comienza la tarea más difícil. Marie Kondo recomienda priorizar doblar y no colgar la ropa.

Pero una forma fácil de mantener el orden es organizar las prendas por color, es que de esta forma no tendrás que bucear para encontrarlas.

