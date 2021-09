¿Ovnis? Expiloto asegura que Fuerza Aérea estadounidense reporta objetos anormales "todos los días"

El cielo esconde muchos secretos. Constantemente cuando se acampa, en algún lugar natural, alejados de la contaminación lumínica, es común observar extrañas luces moverse a miles de kilómetros de altura.

Una de las profesiones que más probabilidad tienen de presenciar este tipo de fenómenos, es la de las fuerzas armadas, quienes con sus constantes viajes y al estar alejados de todo, están más propensos a ver anomalías entre las estrellas.

Pero, ¿esos cuerpos flotadores, son ovnis? Luis Elizondo, quien pasó 20 años dirigiendo operaciones de inteligencia militar en todo el mundo desde el Pentágono, aseguró que estos sucesos son propios de vida extraterrestre.

La misión de AATIP

Elizondo, había pensado en los ovnis hasta 2008, cuando se le pidió que se uniera al Pentágono, a un proyecto llamado Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas, o "AATIP".

Este, contó que la misión de AATIP era bastante simple. Se creó para recopilar y analizar información que involucraba vehículos aéreos anómalos, lo que en la sociedad consideramos como ovnis, objetos voladores no identificados.

El programa, estaba patrocinado por el entonces líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, por la suma de $22 millones de dólares. Cuando Elizondo asumió el cargo en 2010, se centró en las implicaciones de seguridad nacional de los fenómenos aéreos no identificados documentados por miembros de los servicios estadounidenses.

Avistamientos Todos Los Días

Una de las funciones del programa, era analizar datos, videos e imágenes en donde se podían ver a simple vista, figuras extrañas, de rara procedencia.

En uno de los registros, se muestra a una tripulación aérea de la Armada, que lucha por fijar un objeto que se mueve rápidamente frente a la costa atlántica de Estados Unidos, en 2015. Quizás, eso no sea suficiente para convencer a los escépticos sobre el tema, pero el exmilitar afirmó que el mismo Pentágono desconoce de qué se trataba.

Respecto a qué información se les brinda a la gente, contó que “en algunos casos hay explicaciones sencillas de lo que la gente está presenciando. Pero hay algunos que no lo son. No estamos simplemente saltando a una conclusión que dice: "Oh, eso es un UAP (OVNI)". Estamos pasando por nuestra debida diligencia”, afirmó en 60 Minutos.

También agregó que “en última instancia, cuando haya agotado todos esos qué pasaría si y todavía le queda el hecho de que esto está en nuestro espacio aéreo y es real, ahí es cuando se vuelve convincente, y ahí es cuando se vuelve problemático”.

Por otro lado, el ex piloto de la Marina, el teniente Ryan Graves, consideró que todo lo que existe es un riesgo para la seguridad. Su escuadrón F / A-18F comenzó a ver cuerpos flotando sobre el espacio aéreo restringido al sureste de Virginia Beach en 2014, cuando actualizaron el radar de su avión, lo que hizo posible enfocarse con cámaras de objetivos infrarrojos.

Así como han ocurrido estos avistamientos, hay cientos de otros que no han sido registrados. Graves, confirmó que, sucesos como los anteriormente contados, pasan en todo momento. Los pilotos que entrenan en la costa, son testigos de estos eventos “todos los días”.

Ver cobertura completa