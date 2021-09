El exdirector de Programa de Identificación de Amenazas Avanzadas Aeroespaciales del Pentágono, Luis Elizondo, anunció que prontamente lanzará un libro con las memorias de su periodo a cargo de una de las áreas de investigación más resguardadas por las agencias de inteligencia.

Con este trabajo se promete "revelar información impactante y nunca antes conocida sobre lo que Elizondo aprendió sobre los OVNIS y sus profundas implicaciones para la humanidad".

Es que el exfuncionario pasó la mayor parte de su carrera militar en las oficinas de inteligencia de su gobierno. Trabajó en casos de terrorismo, espionaje y tráfico, pero en 2008 llegó a las oficinas más secretas del Pentágono.

Pero en 2017 dejó la organización luego de reclamar por el excesivo secretismo de parte del gobierno en todas las materias de las posibles amenazas provenientes fuera del planeta. Desde entonces se ha convertido en una de las fuentes más fuertes y abiertas con respectos a los reales conocimientos del tema.

"El pueblo estadounidense conoce solo una pequeña porción de aquello que mis colegas en el Pentágono y yo tenemos sabemos: que estos UAP (fenómenos aéreos no identificados, por sus siglas en inglés) no son tecnología secreta de Estados Unidos, que pareciera que no pertenecen a ningún aliado ni adversario y que nuestros servicios de inteligencia aún deben darle una explicación terrestre a estos vehículos extraordinarios", comentó Elizondo.

Informe del Pentágono

Hace solo unos meses, Elizondo revolucionó al mundo luego de asegurar que "hay evidencia" de que existe más vida más allá de la Tierra. Después de eso, el Pentágono no tuvo más remedio que publicar los resultados del informe que reunió todos los avistamientos considerados inexplicables.

144 reportes de diferentes fuentes estadounidenses dieron a conocer de casos de naves extraterrestres más rápidas o sin propulsión evidente.

Todo sobre Astronomía